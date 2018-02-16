Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Захтея обвинили в преступлениях по ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия или боеприпасов), ст. 324 (приобретение и сбыт официальных документов и госнаград) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса России, сообщает Крым.Реалии.

14 февраля российский прокурор Светлана Удинская запросила для фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея семь лет колонии строгого режима.

Как известно, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Крыму «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины». 10 ноября троих задержанных арестовали на два месяца.

В Главном управлении разведки Украины опровергли задержание своих сотрудников.

По данным Крымской правозащитной группы, в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

17 июля 2017 года гражданина Украины Стогния подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд Симферополя» приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

10 августа Сулейманова в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн) «ущерба».

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.