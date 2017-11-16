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Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

18 мая этого года фигурант «дела украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину, сообщает Крым.Реалии.

Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

Как известно, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Крыму «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины». 10 ноября троих задержанных арестовали на два месяца.

В Главном управлении разведки Украины опровергли задержание своих сотрудников.

По данным Крымской правозащитной группы, в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

17 июля гражданина Украины Стогния подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд Симферополя» приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

10 августа Сулейманова в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн) «ущерба».
ForUm

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