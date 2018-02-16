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В 2017 году экспорт Украины вырос на 16%, а экспорт отдельных товаров - на 19%. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, всего Украина экспортировала товаров в 223 страны на общую сумму  52,3 млрд долл.

Гройсман подчеркнул, что темпы роста экспорта в ЕС еще больше, чем общие – плюс 21% по сравнению с 2016 годом. «40,5% своих товаров и услуг Украина продает в ЕС (на $ 20 млрд)», – отметил премьер.

Напомним, объем экспорта товаров из Украины в январе-ноябре 2017 года составил $39,5 млрд и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2016 на $6,8 млрд.
ForUm

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