Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу. Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы «Схемы».

«ГМС не осуществляла транспортировку Михаила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует», - заявили в службе.

Ранее в Государственной пограничной службе также сообщили, что не владеют информацией о том, кто организовал и оплатил частный самолет для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.

Как выяснили ранее журналисты программы «Схемы», Саакашвили был вывезен из Киева в Варшаву 12 февраля на частном самолете Hawker Beechcraft Premier 1A с бортовым номером SP-RDW. Он имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story. В Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

«Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами», - подтвердили эту информацию в польской компании Jet Story. Ее представители отказались ответить на вопрос, кто оплатил этот перелет. В то же время в компании предоставили информацию о том, сколько стоит перелет на таком самолете в направлении Киев-Варшава - 8000 евро или почти четверть миллиона гривен.

Не предоставили данных по организации перелета политика и в киевской компании Sky Handling, которая в Украине отвечала за техническую часть.

«Информация о заказчике полетов или пассажирах и их финансовые взаимоотношения с организаторами и исполнителями рейса не является такой, которая может быть известна сервисной компании», - говорится в ответе.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.