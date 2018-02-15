также в разделеОбщество
В гарнизоне рассказали подробности убийства морпехов под Широкино
«Мой муж ушел к другому»: бывшая супруга нардепа Каплина рассказала СМИ, почему он бросил их семью 57
Названы российские генералы и подразделения, захватывавшие Крым 26
Коваль: Янукович помешал ввести военное положение для защиты Крыма 36
В Каменском сотня полицейских освобождала заложников от рейдеров 61
Турчинов объяснил, что помешало дать отпор оккупации Крыма 108
Насиров через суд требует вернуть ему должность 19
Польский работодатель, бросивший украинку с инсультом на улице, оплатит лечение 29
Родители Овчаренко: Медведчук единственный, кто может решить вопрос обмена 18
Коваль: Во времена Януковича военные сидели «на голодном пайке» 22
Хуг: В периоды тишины на Донбассе копают новые окопы и закладывают мины 22
Прокурор: Труханов прятался от следствия 68
Лутковская рассказала, кого боевики внесли в списки на обмен 53
Жители села на Николаевщине перекрыли дорогу, требуя ее ремонта 67
Шоумен Мухарский покинул Украину 126
Вершбоу: Есть полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе 58
Российские пограничники снимают блокпосты на админгранице с Крымом 191
Омбудсмен: Реадмиссия Саакашвили законна, но есть вопросы к процедуре 49

Украина улучшила свои результаты и поднялась с 5 на 7 место в рейтинге самых несчастных стран мира по версии американского агентства Bloomberg.

Так, если в прошлом году индекс Украины составлял 23,8 пункта, то уже в 2018-ом он находится на уровне 17,8, сообщает «Новое Время».

Bloomberg's Misery Index рассчитывается на основе прогнозов по инфляции и безработице для 66 стран.

На первом месте рейтинга уже четвертый год подряд находится Венесуэла с показателем 1872 пункта.

Как отметили в Bloomberg, рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица.

Наименее несчастной страной стал Таиланд.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Как ранее сообщал ForUm, Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги