Украина улучшила свои результаты и поднялась с 5 на 7 место в рейтинге самых несчастных стран мира по версии американского агентства Bloomberg.

Так, если в прошлом году индекс Украины составлял 23,8 пункта, то уже в 2018-ом он находится на уровне 17,8, сообщает «Новое Время».

Bloomberg's Misery Index рассчитывается на основе прогнозов по инфляции и безработице для 66 стран.

На первом месте рейтинга уже четвертый год подряд находится Венесуэла с показателем 1872 пункта.

Как отметили в Bloomberg, рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица.

Наименее несчастной страной стал Таиланд.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Как ранее сообщал ForUm, Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.