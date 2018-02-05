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Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в рейтинге британского аналитического центра The Legatum Institute, сообщает «Экономическая правда».

Страны оценивают на основе результатов опросов граждан этих стран по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.

В 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.

Самую низкую оценку Украина получила в сфере здравоохранения, потеряв 24 позиции по сравнению с прошлогодним показателем.

Наибольшие положительные изменения по сравнению с прошлым годом, отразились в колонке «социального капитала» - плюс 20 позиций.

Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия.

США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия - 26-ая, Польша - 32, Венгрия - 45, Беларусь - 95, Молдова - 98.

Самые низкие показатели - у Судана, ЦАР и Йемена - они занимают 147, 148 и 149 места соответственно.

Напомним, Украина заняла 150 место в рейтинге стран мира по уровню экономической свободы и таким образом входит в список стран, определенных как «в основном несвободные». 
ForUm

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