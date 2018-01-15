Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после «референдума» в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после «референдума» в Крыму и после «воссоединения» Крыма с Российской Федерацией», - сказал он.

Лавров утверждает, что Россия нарушения Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины, не было.

«Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло. А параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции», - заявил российский министр.

Лавров убежден, что Запад искусственно добавляет масштаба теме Украине.

«Украина – это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо масштабнее, чем она того заслуживает, и рассматривается как камень преткновения между Россией и Западом. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным», - сказал министр.

По его мнению, если бы страны Запада сосредоточились на выполнении минских соглашений, то «кризис» давно был бы урегулирован.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которой говорится, что «республика Крым и город федерального значения Севастополь являются частью России».