Генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года исполнял обязанности министра обороны, назвал российских генералов, среди которых - Александр Галкин и Андрей Сердюков и ряд подразделений армии РФ, которые в 2014 году захватывали Крым.

Об этом Коваль сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, отвечая на вопрос, какие российские подразделения принимали участие в операции по оккупации АР Крым.

«Первое: руководство операцией осуществлял генерал-полковник (Александр) Галкин, лично знаю его, учился на одном курсе в академии им. Фрунзе; начальник штаба, генерал-полковник (Андрей) Сердюков. Я был командиром 3-го батальона, он под моим руководством командовал 8-й ротой. Им была подчинена 15-я воздушно-десантная бригада «Ульяновск», - сказал Коваль, сообщает УНИАН.

Также, по его словам, в оккупации полуострова принимал участие 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который входит в состав псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии.

«282-й батальон морской пехоты, 10-я (военный полигон) Молькино - бригада спецназа и 22-я бригада южного округа спецназа "Степное". Это все части, которые принимали участие. Руководство осуществлял генерал Андрей Николаевич Сердюков", - отметил Коваль.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны, экс-командующий ВМС Игорь Тенюх во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность, начал сотрудничать с Россией и склонял украинских военных к госизмене.

По его словам, из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону врага.

Бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что руководство Военно-морских сил Украины изменило присяге в первые дни российской оккупации Крыма.