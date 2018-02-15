Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод через Балтийское море Nord Stream 2 создает новые очаги напряжения

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию «Die Welt», сообщает Польское радио.

Глава польского правительства выразил мнение, что вторая ветка газопровода «Северный поток» создает новые ненужные очаги напряжения.

Моравецкий подчеркнул, что сегодня Украина является относительно безопасной, так как контролирует газовые маршруты в Центральную Европу.

По словам польского премьера, после запуска Nord Stream-2 и отключения украинских газопроводов, «Россия может в любой способ обострить конфликт, может атаковать всю страну. Nord Stream 2 – шаг в этом направлении».

Глава польского Совета министров отметил, что после создания этого газопровода более вероятной будет вспышка большой российско-украинской войны.

По его словам, благодаря интерконнекторам и терминалам сжиженного газа Европа имеет достаточно возможностей, чтобы обеспечить спрос на импортный газ в размере 180 млрд кубометров в год. «Коротко говоря: Nord Stream-2 является ненужным, вредным, и он разделяет западную общественность», - заявил Моравецкий.

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что не видят необходимости в реализации проекта по строительству нового российского газопровода «Северный поток-2».