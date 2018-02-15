также в разделеПроисшествия
На Ривненщине 2 сотни старателей напали на полицейских 33
В офис Таруты бросили «коктейль Молотова» 24
На Прикарпатье пытались поджечь музей Степана Бандеры 24
ГПУ подтвердила убийство 4 морпехов на Донбассе 158
СМИ о гибели морпехов: Два бойца расстреляли четырех товарищей под Широкино 115
Сутки в АТО: 14 обстрелов, 4 военных – ранены 29
Польский работодатель назвал украинку с инсультом пьяной и бросил на скамье 61
Во Львове подожгли отделение «Сбербанка» 52
В Харькове памятник воинам УПА разрисовали в цвета польского флага 72
Обострение в зоне АТО: боевики 5 часов обстреливали ВСУ на Светлодарской дуге 65
На Харьковщине от отравления угарным газом погибли 4 человека 43
На Львовшине вандалы отбили голову памятнику Шевченко, чтобы сдать на металлолом 31
Под Киевом задержан мужчина, пытавшийся взорвать трех одноклассников 75
АТО: 11 обстрелов за сутки, один военный погиб, двое – ранены 49
СМИ: Саакашвили депортируют в Европу 71
В Ужгороде внедорожник врезался в дерево, погибли трое иностранцев 76
С начала года в Украине провалились под лед и утонули уже 60 человек 31
Боевики 8 раз обстреляли силы АТО, потерь нет 43

Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали», - сообщили в штабе.

В рамках следствия открыто уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

162
Теги