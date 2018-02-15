Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали», - сообщили в штабе.
В рамках следствия открыто уголовное производство.
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