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Польский работодатель, оставивший на улице украинку, у которой случился инсульт, обязался оплатить лечение и реабилитацию женщины. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

14 февраля в Посольстве Украины в Польше состоялась встреча руководителя Консульского отдела Посольства Светланы Крисы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольска П.Каспшаком, секретарем уезда Б.Велиньским и работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ей необходимой медицинской помощи.

Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении Познани.

«Работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке», - подчеркнули в МИД.

Данное дело находится на контроле руководителя консульского отдела Посольства Украины в Польше и Департамента консульской службы.

Напомним, в Польше работодатель не вызвал украинке скорую помощь, а решил вывезти ее за пределы заведения труда, оставив на скамейке и вызвав полицию к якобы нетрезвому лицу. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в познаньской больнице.
ForUm

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