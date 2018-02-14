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Прокуратура в городе Сьрода-Великопольська изучает обстоятельства дела украинки, которая, нелегально работая в одной из местных фирм, получила инсульт.

Как сообщает Польское радио, работодатель не вызвал ей скорую помощь, однако решил вывезти ее за пределы заведения труда, оставив на скамейке и вызвав полицию к якобы нетрезвому лицу. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в познаньской больнице.

Дело предал огласке почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он сообщил, что украинка проживала на территории заведения, в котором незаконно работала. Когда вдруг в нерабочее время у нее случился инсульт, работодатель не вызвал ей скорую помощь.

«Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы. Тогда была вызвана полиция в связи с тем, что якобы на улице находится человек под хмельком», - написал Горовский в одной из социальных сетей.

Дело уже несколько недель проверяет Районная прокуратура в Срьоде-Великопольской. Председатель прокуратуры Гжегож Ґуче сказал, что производство возбуждено по делу непосредственной угрозы потери жизни или тяжелый ущерб здоровью, а также в деле незаконного трудоустройства.

«Мы изъяли для изучения видео с камер наблюдения этой фирмы, хотим получить медицинские документы этой женщины. Мы обратимся по выводы экспертов судебно-медицинского учреждения. В то же время проверку должна провести также Государственная инспекция труда», - сказал он.

Пока в этом деле обвинения никому не предъявлены. Женщина лежит в больнице в Познани, ее состояние тяжелое. Консул начал сбор средств на ее лечение. Он сообщил, что необходимая сумма – это примерно 15-17 тыс. злотых (3,6 - 4 тыс. евро).
ForUm

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