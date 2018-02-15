Акционерная госкомпания «Укрзализныця» рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, поскольку нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«Об Wi-Fi, то он присутствует в скоростных поездах. То, что есть сейчас, - это бесплатная услуга. Есть контракт с подрядчиком, однако они не очень качественно выполняют работы. Мы рассматриваем возможность улучшить качество сигнала, но это дополнительные расходы. Нам придется включать это в стоимость билета. И это нормально, ведь если вы посмотрите на интернет в поездах в других странах, то там он платный. Еще есть вариант использования рекламы как источника покрытия расходов. Но вопрос, что это может работать на стационарных объектах, где меньшие затраты в инфраструктуру. Мы рассматриваем такой вариант для вокзалов. Если говорить о ночных поездах, то там вложения будут гораздо больше, потому что они курсируют по всей нашей сети и покрытия Wi-Fi сетью такого полигона – это очень большие капитальные инвестиции», - сказал он.

Также Кравцов отметил, что достаточно сложная ситуация с наличием розеток в вагонах. «Розетки можно сделать при капитальном ремонте или при закупке новых вагонов. На сегодняшний день около 30% купейных поездов имеют розетки, СВ – около 80%. В плацкартах сложнее», - сказал он.

Интернет по технологии Wi-Fi сейчас есть во всех скоростных поездах «Укрзализныци». В январе госкомпания запустила услугу оплаты билетов в международных кассах платежными карточками, тогда как ранее билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

Напомним, в апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров «Укрзализныци».