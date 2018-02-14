Президент РФ Владимир Путин на срочном совещании в ночь на 23 февраля 2014 года запустил процедуру аннексии Крыма.

Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, сообщает Укринформ.

«Высказывалась точка зрения, что есть апробированый уже в Южной Осетии сценарий, когда какая-то территория другой страны с военной или без военной поддержки, которая не играет принципиальной роли, объявляет о независимости. РФ официально признает эту независимость, проходит некоторое время, и потом можно принимать любое решение - о принятии этой территории или непринятии в состав государства», - отметил бывший российский депутат.

Кроме того, подчеркнул он, во время того совещания звучало, что прямая аннексия Крыма будет неконституционным действием.

«Путин сказал, что все эти вопросы необходимо решить, и настоял на принятии решения относительно непосредственно аннексии полуострова. 23 февраля 2014 года процедура по аннексии была запущена. И дальше, уже в конце февраля, 27 числа, появились первые вооруженные люди, представители российской армии, кроме контингента Черноморского флота на территории Крыма», - отметил Пономарев.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны, экс-командующий ВМС Игорь Тенюх во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность, начал сотрудничать с Россией и склонял украинских военных к госизмене.

По его словам, из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону врага.

Бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что руководство Военно-морских сил Украины изменило присяге в первые дни российской оккупации Крыма.