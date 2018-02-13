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Впервые с начала вспышки кори в Украине количество больных уменьшилось за неделю, а не увеличилось. Об этом во время брифинга рассказал заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями «Центра общественного здоровья» Министерства здраоохранения Виктор Ляшко.

«На прошлой неделе впервые за период подъема заболеваемости корью мы не отмечаем тенденции к увеличению больных корью. Наоборот - количество людей, заболевших в прошлом году корью, уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 14%. Ожидаем, что эта тенденция будет продолжаться и к лету выйдем на ноль», – сообщил Ляшко, сообщает «Украинская правда».

По его информации, всего за прошедшую неделю заболело 798 человек: 288 взрослых и 511 детей. Всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей. Госпитализировали почти 2800 пациентов.

В лидерах по количеству больных - Ивано-Франковская область. С начала года здесь заболели почти 1000 человек. Второе место - Одесская, третья - Закарпатская области.

Меньше всего больных в Черниговской, Сумской, Луганской и Ривненской областях.

По состоянию на 13 февраля провакцинировали 74% детей, которые пропустили 1 дозу вакцины и почти 80% детей, которые не получили вторую дозу вакцины.

Напомним, всего с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли 10 взрослых и детей. С начала года умерли 5 человек.
ForUm

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