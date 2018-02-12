В Ивано-Франковской области патрульные задержали за рулем нетрезвого священника, который объяснил свое состояние «святым причастием», сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

«10 февраля в селе Марковцы во время патрулирования дороги Н-10 экипаж остановил автомобиль ВАЗ с неисправными осветительными приборами. 38-летний водитель согласился пройти тест на месте - он имел признаки опьянения. Но потом человек начал избегать осмотра. Потом признался - вероятно, тест может быть положительным, потому что он священник и принимал Святое Причастие», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что водителя доставили в медучреждение. В его крови было 0,42 промилле алкоголя. Медики подтвердили - мужчина нетрезв.

«Считаю абсурдом то, что потребление святого причастия считается состоянием алкогольного опьянения», - написал в объяснении человек. И позже добавил - не исключает, что такой результат может быть не только от причастия, но и от «50 граммов водки, которые выпил перед этим на поминках».