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Украину чаще всего посещают граждане Молдовы, Беларуси и России.

Список иностранных государств, граждане которых чаще других пересекают границу Украины, обнародовала Государственная пограничная служба

Так, за 2017 год молдаване 4,5 млн раз пересекали границу Украины.

На втором и третьем местах – Беларусь и Россия. Польша и Венгрия занимают в этом перечне четвертую и пятую строчку, далее идут Румыния и Словакия.
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