За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войск продолжали обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины. Особую активность агрессор проявлял в темное время суток», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении в вечернее время противник несколько часов с небольшими перерывами вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. Минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы оккупанты несколько раз применили вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны наши защитники неподалеку Новоалександровки.

На донецком направлении враг из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям украинским защитникам вблизи Талаковки.