также в разделеОбщество
Украинские миротворцы после 14-летней миссии возвращаются из Либерии 23
В Черновицкой области остаются обесточенными 8 населенных пунктов 22
Лещенко после проигранного суда продолжает распространять ложь и манипуляции в отношении Иванющенко 52
За сутки в зоне АТО – 11 обстрелов, ранен 1 военный 17
В Луцке на взятке задержали сотрудника СБУ 48
Названы имена лауреатов Шевченковской премии 2018 года 27
Суд арестовал Шепелева на 2 месяца 40
9 февраля. Картина дня 186
Очередной циклон принесет в Украину сильные осадки 78
В прошлом году больше всего украинцев выезжало в Польшу и РФ 37
Бельгийцы построят солнечную электростанцию на Житомирщине 37
«Постоянно били»: Шепелев рассказал подробности своего задержания 88
За три года СБУ запретила въезд в Украину 303 иностранцам 34
Порошенко ввел в действие решение СНБО о борьбе с информагрессией РФ 47
У прокуратуры есть доказательства сотрудничества Шепелева с ФСБ 43
В Канаде расследуют кражу вареников из украинской церкви 61
В СБУ прокомментировали телесные повреждения Шепелева 87
В Одесской области обнаружили опаснейший генотип вируса кори 37

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что в Украине декоммунизация фактически завершена. Об этом он сказал в программе Радио Свобода - «Субботнее интервью».

«Декоммунизация в контексте избавления от символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации», - сказал он.

По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

«Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет», - рассказал Вятрович.

Напомним, 8 февраля станцию киевского метро «Петровка» переименовали в «Почайну» в рамках декоммунизации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги