Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что в Украине декоммунизация фактически завершена. Об этом он сказал в программе Радио Свобода - «Субботнее интервью».

«Декоммунизация в контексте избавления от символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации», - сказал он.

По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

«Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет», - рассказал Вятрович.

Напомним, 8 февраля станцию киевского метро «Петровка» переименовали в «Почайну» в рамках декоммунизации.