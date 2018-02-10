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По факту убийства полицейским гражданского в Донецкой области начало уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 10 февраля, около часа ночи.

Установлено, что полицейский прибыл в Донецкую область в подкрепление из другой области. Во время конфликта на бытовой почве ним было применено табельное огнестрельное оружие в отношении гражданского лица. В момент происшествия он находился вне службы в гражданской одежде.

Потерпевший, житель города Часов Яр (Бахмутский район), 1969 года рождения.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры. Полицейского задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Донецкой области во время бытовой ссоры сотрудник Национальной полиции Украины застрелил гражданского.
ForUm

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