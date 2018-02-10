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В ночь на 10 февраля во время бытовой ссоры сотрудник Национальной полиции Украины застрелил гражданского, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации сегодня, 10 февраля, около часа ночи, вероятно во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в результате инцидента гражданское лицо, к сожалению, получило ранения несовместимое с жизнью. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Национальной полицией начаты следственные действия.

В то же время, где именно произошел инцидент, не уточняется.

 
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