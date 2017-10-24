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Британский парламентский комитет обратился в Facebook с запросом относительно информации о деятельности связанных с РФ проплаченных учетных записей.

Письмо направил председатель Комитета по вопросам цифровых технологий, медиа и спорта в адрес основателя Facebook Марка Цукерберга, сообщает Европейская правда.

В письме содержится просьба предоставить информацию о деятельности аккаунтов до и во время британского референдума по выходу из ЕС в 2016 году и во время парламентских выборов 2017 года.

«Комитет в настоящее время проводит расследование феномена фейковых новостей. Часть этого исследования будет сосредоточена на роли иностранных действующих лиц, злоупотребляющих такими платформами, как ваша, чтобы вмешиваться в политический дискурс других стран. Именно по этой причине я посылаю запрос, чтобы Facebook предоставил моему комитету детали, связанные с какими-либо объявлениями и страницами, оплаченными или созданными российскими учетными записями», - говорится в письме.

Среди прочего комитет хотел бы получить данные о всех объявлениях, приобретенных российскими учетными записями, сколько денег было заплачено за эти объявления или для продвижения этих страниц, посещаемость страниц.

В письме отмечается, что комитет запрашивает информацию подобную той, которая была предоставлена ​​компанией Facebook нескольким комитетам Сената США, включая Комитет разведки, относительно президентских выборов в 2016 году.

Напомним, ранее Цукерберг пообещал, что Facebook передаст американскому конгрессу информацию о 3 тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией, - в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

 
ForUm

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