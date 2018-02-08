Сегодня президент США Дональд Трамп проводит в Вашингтоне традиционный молитвенный завтрак, на который съехались почти 4 тысячи человек из 130 стран мира. Среди гостей мероприятия были замечены и украинские политики, говорится в сюжете ТСН.

Местом проведения завтрака стал вашингтонский отель «Хилтон». Корреспондент отметила, что те, кто не имеют протекции протестантских церквей, по слухам, должны выложить за приглашение до 25 тысяч долларов.

Также отмечается, что накануне первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко обвинила украинских депутатов в том, что они пренебрегают своей законодательной работой. А в кулуарах парламента говорили – в «Хилтоне» сегодня должны побывать как минимум три десятка нардепов, в частности – Юлия Тимошенко и несколько ее однопартийцев, которые отказались от комментариев.

Корреспондент ТСН отметила, что если депутаты привезут билеты домой и оформят поездку как командировку, им возместят дорогу. А самый экономный перелет из Киева в Вашингтон (с пересадкой) стоит не менее 16 тыс. грн на человека.



Сообщается также, что по сравнению с прошлым годом втрое увеличилась российская делегация: называют цифру в 60 человек. Летят они за свой счет и планируют устроить внутри неформальный «русский дом» - место для общения с американцами.

Напомним, 7 февраля спикер Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание из-за полупустого сессионного зала.