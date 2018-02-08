В Украине появились предпосылки для поэтапного снижения цен на нефтепродукты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Время разворачиваться, уважаемые владельцы АЗС. В связи с охлаждением европейских котировок и укреплением курса гривни появились предпосылки для поэтапного снижения цен на нефтепродукты в Украине», – отметил он.

По его расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. – до средних значений 29,75 грн/литр. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/литр. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./литр.

При этом Куюн подчеркнул, что в случае ускоренного снижения нефтяных котировок и курса валют, можно ожидать и более быстрого снижения цен на украинских АЗС.

В период с 2 по 5 февраля 2018 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в очередной раз повысилась на 0,1-1,08 грн/л