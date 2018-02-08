также в разделеОбщество
Военным-контрактникам компенсируют аренду жилья 9
Нацагентство по возврату активов заявило об угрозах неизвестных в «Гулливере» 14
Скворцов об осаде Десятинного монастыря: УПЦ мстят за успешный обмен пленными 26
Защита Януковича хочет вызвать еще более сотни свидетелей 18
В Москве арестовали украинского бизнесмена 34
Замана: Первые сообщения об обострении в Крыму поступили в январе 2014 года 48
В Польше назвали провокационным заявление Украинского института нацпамяти 44
Гайдук: Руководство ВМС изменило присяге в первые дни оккупации Крыма 73
Сытник: Представители власти сделали все, чтобы разрушить НАБУ 37
Обвинявшая Лазаренко экс-прокурор США отказалась стать аудитором НАБУ 23
Холодницкий: Антикоррупционный суд не заработает в этом году 37
Родственникам погибших на Майдане назначили досрочную пенсию 46
ГосЧС предупреждает о сильном ухудшении погоды 100
Сытник: Электронное декларирование находится под угрозой 59
В США разоблачили сеть киберпреступников, основанную украинцем 50
Янукович прокомментировал решение суда о заочном расследовании 74
Ситуация в зоне АТО обостряется, ВСУ сбили вражеский беспилотник 45
Автостраховку разрешили продавать через интернет 49

В Украине появились предпосылки для поэтапного снижения цен на нефтепродукты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Время разворачиваться, уважаемые владельцы АЗС. В связи с охлаждением европейских котировок и укреплением курса гривни появились предпосылки для поэтапного снижения цен на нефтепродукты в Украине», – отметил он.

По его расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. – до средних значений 29,75 грн/литр. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/литр. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./литр.

При этом Куюн подчеркнул, что в случае ускоренного снижения нефтяных котировок и курса валют, можно ожидать и более быстрого снижения цен на украинских АЗС.

В период с 2 по 5 февраля 2018 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в очередной раз повысилась на 0,1-1,08 грн/л
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги