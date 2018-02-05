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В период с 2 по 5 февраля 2018 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС продолжила рост на 0,1-1,08 грн/л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, в сети АЗС SOCAR все бензины и ДТ подорожали на 14 коп./л, до: А–92 – 31,99 грн/л, А–95 – 32,99 грн/л, А–95 Премиум – 33,99 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л, ДТ Премиум – 32,49 грн/л.

На заправках AMIC в Киеве цена топлива увеличилась на 30 коп./л, до: А–92 – 31,29 грн/л, А–95 – 32,29 грн/л, А–95 Премиум – 33,29 грн/л, ДТ – 27,79 грн/л, ДТ Премиум – 31,29 грн/л.

Также, в сети оператора «Татнефть-АЗС-Украина» (Полтавская и Харьковская области) топливо подорожало на 0,96-1,08 грн/л, до А–92 – 28,80 грн/л, А–95 – 29,34 грн/л, А–95 Премиум – 30,18 грн/л, ДТ – 27,30 грн/л.

Отметим, что на АЗС Marshal в Харьковской области, цены, напротив, снизились на 10 коп./л, до: А–92 –28,20 грн/л, А–95 – 28,70 грн/л, ДТ – 26,70 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 02 февраля 2018 года средние цены на бензины и ДТ на Украинских АЗС достигли следующих значений: А–92 – 29,44 грн/л, А–95 – 30,23 грн/л, А–95 Премиум – 31,45 грн/л, ДТ – 28,07 грн/л, ДТ Премиум – 30,47 грн/л.

Напомним, с 30 по 31 января розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,1-1 грн/л. 
ForUm

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