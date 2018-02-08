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В БЦ «Гулливер», где расположены редакции газеты, сайта, а также радио «Вести», пришли с обыском сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры ГПУ.

Об этом сообщила в Facebook главный редактор газеты «Вести» и сайта Vesti-ukr.com Оксана Омельченко. 

«Ну все, началось! Около 6 утра окружили «Гулливер», заходят на наш этаж такие «милые» люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», - отметила она.

Омельченко также сообщила, что силовики не пускают журналистов на работу. «Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи - их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», – написала она.
ForUm

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