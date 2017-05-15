Признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, говорится в Facebook главы правительства.

«Призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признание этой трагедии актом геноцида украинского народа», - сказал Гройсман.