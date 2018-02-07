Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что в марте 2014 года не мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Об этом он заявил 112 Украина, комментируя слова экс-министра обороны Игоря Тенюха о якобы окончательном решении Полторака о выводе войск с полуострова.

По мнению министра, Тенюх, вероятно, был напуган и не разобрался в фактах, о которых говорил, поскольку Полторак на момент принятия решения по выводу войск не был командующим Нацгвардии.

«Я не знаю, насколько этот протокол (допроса. - Ред) соответствует действительности. Если он соответствует действительности и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен», - сказал он.

«На момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014. Членом СНБО я стал 27 октября 2014, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», - отметил Полторак.

«Только после того, как было принято решение руководством страны о выводе из Крыма всех силовых подразделений, Нацгвардия выполнила этот приказ и я, как и. о. командующего Нацгвардии, потому это чистая ложь господина Тенюха, если он об этом сказал», - резюмировал министр.

Напомним, бывший и. о. министра обороны Игорь Тенюх во время допроса заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по инициативе тогдашних главы Администрации Президента Сергея Пашинского и тогдашнего руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны). Копии свидетельств обнародовал адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.