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Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма принял экс-глава Администрации Президента Сергей Пашинский и тогдашний и.о. руководителя Национальной гвардии Степан Полторак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на копию выписки из протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха.

«Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знаменами» было принято 23.03.14 на заседании СНБО по инициативе С.Полторака и С.Пашинского», – отметил он.

Сердюк опубликовал выдержку из протокола допроса Тенюха: «После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.
ForUm

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