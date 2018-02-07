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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации «ДНР», который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 года в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Уже в июле 2014-го года он находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции.

По данным СБУ, впоследствии, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание по возвращению в Одесскую область собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью. Он также должен был «отработать» нелегальные каналы проникновения на территорию Украины с приднестровского региона Республики Молдова.

Сотрудники украинской контрразведки получили оперативную информацию о прибытии бывшего боевика в Одессу с территории временно аннексированного Крыма и задержали его в установленном законом порядке. Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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