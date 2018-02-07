Из оккупированных районов Донецкой области на подконтрольную Украине территорию перемещены 20 заключенных. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Сегодня, 7 февраля 2018 года, были перемещены еще 20 заключенных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР» и выразившие желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию», - говорится в сообщении.

Перемещение осуществлялась при участии члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народного депутата Украины (фракция БПП) Ирины Сусловой и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Валерия Лутковская уже в десятый раз осуществила перемещение украинских осужденных из мест несвободы «ДНР». Всего удалось переместить 186 человек.



