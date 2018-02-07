также в разделеОбщество
7 февраля. Картина дня 28
Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу Евромайдана 27
Тенюх: В Крыму 10 тысяч украинских военных перешли на сторону врага 74
В деле о смертельном ДТП в Харькове появилась новая пострадавшая 67
В Харькове в одном из домов держали в плену 30 наркозависимых 22
Тенюх: Начальник Генштаба в 2014 году склонял военных к измене 136
Порошенко нашел замену обязательным декларациям для активистов 28
Полторак назвал ложью слова Тенюха о выводе войск из Крыма 65
В Одессе задержали боевика, шпионившего для ФСБ 23
Полторак: ВСУ получат Javelin в этом году 31
Штаб: Боевики увеличили количество обстрелов населенных пунктов 21
Данилюк попал в реестр должников из-за неоплаченного штрафа 137
Наливайченко говорит, что никогда не учился в институте КГБ РФ 41
Тенюх: Выводить войска из Крыма предложил Полторак 166
В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок 258
Наливайченко уверяет, что видел на Майдане российских спецназовцев 85
Кабмин обновил список оккупированных населенных пунктов на Донбассе 35
Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы 47

Из оккупированных районов Донецкой области на подконтрольную Украине территорию перемещены 20 заключенных. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Сегодня, 7 февраля 2018 года, были перемещены еще 20 заключенных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР» и выразившие желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию», - говорится в сообщении.

Перемещение осуществлялась при участии члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народного депутата Украины (фракция БПП) Ирины Сусловой и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Валерия Лутковская уже в десятый раз осуществила перемещение украинских осужденных из мест несвободы «ДНР». Всего удалось переместить 186 человек.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги