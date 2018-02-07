Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости.

По данным СБУ, в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный криминальный авторитет, входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В течение прошлого года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы. Сотрудники СБ Украины задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.