В Красногоровке в результате взрыва неизвестного предмета получили ранения трое детей 14, 9 и 3 лет.

Как сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, ЧП произошло во вторник, 6 февраля, около 21:00.

«Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девушка сидела спиной к малышам», - написал он в Facebook.

Как доложила заместитель председателя Марьинской РГА Татьяна Збуцкая, когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получила тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.

«Сейчас все трое детей находятся в больнице. Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга - соответствующий специалист прибыл из Днипра», - отметил Жебривский.