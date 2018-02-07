В оккупированном Крыму происходит «принудительная паспортизация» граждан Украины перед выборами президента России.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с представителями делегации парламента Республики Албания во главе с председателем комитета по иностранным делам парламента Албании Мими Кодели, сообщает пресс-служба парламента.



«Накануне выборов президента Российской Федерации на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно выбирать президента России на украинской территории», - подчеркнула Геращенко.

Политик отметила, что украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму на полях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а также во время заседаний Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и НАТО, и обратилась к албанским коллегам с просьбой поддержать в этих организациях позицию Украины.

Выборы в РФ запланированы на 18 марта — день аннексии Крыма и Севастополя Россией.

По данным СМИ, действующий президент Владимир Путин может проголосовать в Крыму для повышения явки избирателей.