также в разделеПолитика
Рабинович: Очередные кредиты и выпуск облигаций загонят Украину в еще большие долги 17
Медведчук: Бизнес и правительства в ЕС против антироссийских санкций 32
Парубий досрочно закрыл полупустую Раду 39
Додон считает, что Украина может помочь в вопросе Приднестровья 41
СМИ: Путин планирует голосовать в Крыму, чтобы повысить там явку 43
Делегация чешских политиков посетила Крым 176
В «Украинском выборе» отреагировали на очередной призыв к убийству Медведчука 128
Фракцию БПП покинули два нардепа 83
Дуда решил подписать закон о запрете «бандеризма» 93
Рада обратилась к Польше в связи с «антибандеровским» законом 90
ВР разблокировала подписание закона о реинтеграции Донбасса 75
Порошенко просит ВР немедленно взяться за антикоррупционный суд 49
Парубий открыл восьмую сессию ВР 47
Красноперов: Депутат от БПП совершил информационную диверсию против США 229
Украина договорилась об отмене виз с Антигуа и Барбуда 85
Поездка Порошенко на Венский бал будет стоить бюджету 800 тысяч 77
Парубий считает ударом в спину польский закон о запрете «бандеризма» 71
Украину не включили в план расширения ЕС до 2025 года 305

В оккупированном Крыму происходит «принудительная паспортизация» граждан Украины перед выборами президента России.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с представителями делегации парламента Республики Албания во главе с председателем комитета по иностранным делам парламента Албании Мими Кодели, сообщает пресс-служба парламента.

 «Накануне выборов президента Российской Федерации на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно выбирать президента России на украинской территории», - подчеркнула Геращенко.

Политик отметила, что украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму на полях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а также во время заседаний Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и НАТО, и обратилась к албанским коллегам с просьбой поддержать в этих организациях позицию Украины.

Выборы в РФ запланированы на 18 марта — день аннексии Крыма и Севастополя Россией.

По данным СМИ, действующий президент Владимир Путин может проголосовать в Крыму для повышения явки избирателей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги