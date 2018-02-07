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18 марта Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец, может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе.

Как пишет Коммерсант, для голосования Путина подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой. На предыдущих федеральных выборах он всегда голосовал в Москве. Однако после изменения законодательства в 2017 году голосовать по месту пребывания, а не прописки стало проще.

Отметим, что выборы состоятся 18 марта — это день аннексии Крыма и Севастополя Россией.  «Рассматриваются сценарии, по которым Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей»,— говорит один из собеседников Коммерсанта.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что голосование в Севастополе «укладывается в логику назначения голосования на 18 марта: это позволит напомнить избирателям о крымской теме и о том, что голосовать можно вне зависимости от места регистрации, и повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года». Эксперт считает, что избиратель из других регионов воспримет подобный шаг Путина нейтрально, тем более что Москва «не является рекордсменом по электоральной поддержке президента». «В остальном многое будет зависеть от того, удастся ли создать вокруг голосования мощную драматургию, то есть телесериал с ожиданием мощной эмоциональной кульминации в последней серии»,— заявил Виноградов.

Во вторник, 6 ферваля, Путина зарегистрировал ЦИК России  в качестве кандидата — получал удостоверение глава юрслужбы его штаба Сергей Кабышев. 
ForUm

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