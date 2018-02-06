Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 6 февраля составляет 27,70 грн, евро - 34,70 грн.
Продать доллары в обменниках можно за 27,40 грн/долл., евро - за 34,15 грн/евро.
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в понедельник, 5 февраля, составляла 28,00 грн, евро - 34,90 грн, сообщает УНИАН.
Напомним, во вторник, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,45/27,48 грн/долл.
По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.
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