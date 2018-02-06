также в разделеОбщество
6 февраля. Картина дня 23
В грецких тюрьмах находятся около 200 украинских моряков 26
Зубко хочет дать вторую жизнь «хрущевкам» 30
Бескидский тоннель откроют на полгода раньше 28
Еще один облцентр закрывает школы на карантин 38
Приветствие «Слава Украине - Героям слава» могут сделать обязательным для военных 51
Украинец ввез в Донецк прибор для майнинга криптовалюти 113
ЦПК: Стрелявшего в сотрудников НАБУ судью отпустили из СИЗО 31
В перечень «Доступных лекарств» добавили 41 препарат 51
В Таиланде матрос напал с ножом на украинца 30
В Киеве задержали грузинского «вора в законе» с украинским гражданством 50
Прокуратура Крыма – Аксенову: Приглашаем в мир реальности 61
Суд дал 4 года тюрьмы шпионке-военнослужащей Нацгвардии 154
Суд отказал Саакашвили в удовлетворении иска к ГМС 28
Во Львове умер 29-летний чемпион мира по фри-файту 88
ГПУ опровергает выполнение запросов СК РФ 37
Запорожье тоже закрывает школы 26
Украина запретила ввоз еще трех российских книг 68

Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украiнськi Новини.

В частности, 5 февраля Президент задекларировал 1 052 561 гривну доходов от вкладов в МИБ: 611 397 гривен, 97 151 гривну, 326 078 гривен и 115 086 гривен.

Президент Петр Порошенко является основным акционером МИБ с 60% акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО «Днепропетровский опытный завод «Энергоавтоматика», председатель набсовета ЧАО «Иста-Центр» Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Напомним, 5 января Порошенко задекларировал 1 029 785 гривен процентных доходов от вкладов в МИБ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги