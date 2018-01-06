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Президент Украины Петр Порошенко получил в декабре в качестве процентов по вкладам в Международном инвестиционном банке 1 млн 029 тыс. 785 грн.

Соответствующее уведомление о существенных изменениях в имущественное состояние Порошенко внес в электронную декларацию 5 января, сообщает Укринформ.

В частности, задекларированные проценты по трем вкладам составляли соответственно 84 тыс. 778 грн, 328 тыс. 698 грн и 616 тис. 309 грн.

Предварительное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко внес 6 декабря 2017 года. Тогда, согласно его декларации, он получил проценты на вклады в Международном инвестиционном банке в сумме 95 тыс. 45 грн, 307 тыс. 766 грн и 577 тыс. 62 грн – в целом 979 тыс. 873 грн.

В ноябре 2017 года, согласно декларации у Президента было в Международном инвестиционном банке четыре вклада, по которым он получил проценты в сумме 80 тыс. 913 грн, 97 тис. 151 грн, 314 тис. 584 грн и 589 тыс. 845 грн, в целом 1 млн 82 тыс. 493 грн.

Сумма полученных Порошенко процентов по вкладам в МИБ в третьем квартале составила 3 млн 194 тыс. 771 грн.
ForUm

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