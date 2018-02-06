На острове Пхукет в Таиланде матрос туристической лодки напал с ножом на украинца.
Как рассказали в полиции, между украинцем и членом экипажа судна Танакорном Саэчаной произошел конфликт, сообщает УНИАН со ссілкой на The Phuket News.
По данным издания, 24-летний Виталий Кузьмичев неуважительно высказался о родителях 25-летнего Танакорна Саэчана, после чего последний ударил туриста ножом в левую руку.
Как только лодка пристала к берегу, таец убежал, а украинца отправили в местный госпиталь.
В полиции не исключают, что могло возникнуть недопонимание из-за языкового барьера.
Вскоре стало известно, что нападающий Саэчан пришел с повинной, ему предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений.
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