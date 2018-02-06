На острове Пхукет в Таиланде матрос туристической лодки напал с ножом на украинца.

Как рассказали в полиции, между украинцем и членом экипажа судна Танакорном Саэчаной произошел конфликт, сообщает УНИАН со ссілкой на The Phuket News.

По данным издания, 24-летний Виталий Кузьмичев неуважительно высказался о родителях 25-летнего Танакорна Саэчана, после чего последний ударил туриста ножом в левую руку.

Как только лодка пристала к берегу, таец убежал, а украинца отправили в местный госпиталь.

В полиции не исключают, что могло возникнуть недопонимание из-за языкового барьера.

Вскоре стало известно, что нападающий Саэчан пришел с повинной, ему предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений.