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По состоянию на конец января обменный курс гривни к доллару США полностью отыграл потерянные с начала года позиции, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«В течение большей части января на валютном рынке продолжалось девальвационное давление на гривню, несмотря на в целом благоприятные внешние факторы (прежде всего сохранение высоких цен на товары украинского экспорта). Определяющим фактором этого стала значительная бюджетная экспансия в конце прошлого года, а также более низкое, чем в предыдущие месяцы, предложение иностранной валюты, учитывая сезонное снижение деловой активности», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, также девальвация гривни усиливалась сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения. При таких условиях НБУ сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания обменного курса гривни.

«Во второй половине месяца давление ослабло, а по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару США полностью отыграл потерянные позиции с начала года. Это позволило восстановить покупку НБУ иностранной валюты для пополнения международных резервов. Однако по результатам месяца (по состоянию на 30.01.2018) чистое сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты осталось отрицательным (89,8 млн долл. США)», – подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, 31 января стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 28,00 гривни, евро - 34,60 гривни.
ForUm

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