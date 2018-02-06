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США выразили обеспокоенность в связи с новыми случаями применения режимом Асада химоружия против мирных граждан и напомнили об обязательствах РФ ликвидировать его остатки на всей территории Сирии, которые Москва не выполнила.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, распространенном в понедельник, сообщает Укринформ.

«Соединенные Штаты серьезно обеспокоены в связи с продолжающимися сообщениями о том, что сирийский режим использует хлорный газ для террора против невинных гражданских, на этот раз в провинции Идлиб возле города Серакиб», - подчеркнула официальный представитель Госдепа.

Таким образом, эта атака стала шестым случаем применения химоружия в течение последних 30-ти дней в Сирии.

«Мы призываем международное сообщество заявить в один голос, используя все возможности для того, чтобы публично надавить на режим Асада и тех, кто его поддерживает, чтобы он прекратил применение химического оружия, а также привлечь к ответственности всех причастных за эти жестокие нападения», - подчеркнули в дипломатическом ведомстве США.

При этом в Госдепе напомнили заявление Рекса Тиллерсона на прошлой неделе в Париже, что «в конечном счете, Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и за бесчисленное количество других сирийцев, пострадавших от химического оружия после того, как РФ присоединилась к конфликту в Сирии.

«Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполнила своих обязательств. Необходимо однозначно положить конец использованию химического оружия всеми сторонами в Сирии. Народ Сирии страдает, остальной мир наблюдает», - подчеркнули в Государственном департаменте США.
ForUm

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