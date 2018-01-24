Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Париже, возложил на Москву ответственность за очередную химическую атаку в Сирии. Москва, в свою очередь, предложила создать новый механизм для расследования химатак, сообщает Русская служба ВВС.

«Только в понедельник более 20 гражданских лиц, в основном детей, стали жертвами применения, судя по всему, хлора», - сказал Тиллерсон на международной конференции, посвященной химическому оружию.

«Последние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезное беспокойство, что Башар Асад продолжает использовать химическое оружие против собственного народа», - заявил госсекретарь.

Восточная Гута – последний находящийся под контролем повстанцев район близ Дамаска. Район, население которого составляет около 390 тысяч человек, вот уже четыре года осаждают правительственные войска.

«В конечном итоге Россия несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, ставших жертвами химического оружия, так как Россия вмешалась в сирийский конфликт», - заявил Тиллерсон.

Российский представитель, реагируя на слова Тиллерсона, заявил, что утверждения США об ответственности России за предполагаемые химические атаки в Сирии не имеют под собой оснований.

«После сообщения о неких новых эпизодах применения отравляющих веществ в Сирии, которые еще только предстоит проверить, представители США и Соединенного королевства поспешили объявить это делом рук сирийского, как они выражаются, режима. Сейчас сюда же пытаются приплести еще и Россию», - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По сообщениям активистов, в понедельник жители Восточной Гуты почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного по району правительственными войсками.

Небензя предложил создать новый международный механизм для расследования химических атак в Сирии.

Постпред США при организации Никки Хейли отметила, что Россия три раза использовала право вето в Совбезе ООН, что снизило эффективность действующего механизма расследования.

С начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Чаще всего речь шла об атаках с применением газообразного хлора.

Факты применения хлора в ходе некоторых атак были подтверждены международными организациями.