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Украину, Грузию и Молдову не включили в план расширения Европейского Союза до 2025 года, сообщает Голос Америки

Отмечается, что ЕС готовится обнародовать план нового расширения организации, в котором предложит перспективу членства в ней для шести стран западной части Балканского полуострова.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан в Брюсселе подаст стратегию ЕС, которая, согласно прогнозам назовет 2025 год ориентиром возможной готовности четырех бывших республик Югославии и Косово и Албании к вступлению.

В случае подтверждения, это будет самая предлагаемая волна однократного расширения организации за 20 лет.

Напомним, Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз. 
ForUm

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