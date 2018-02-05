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Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз. Об этом говорится в новейшем стратегическом документе Еврокомиссии, о котором со ссылкой на издание Die Welt, пишет DW.

«К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС», - заявили в Еврокомиссии.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе. По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в Союз, но только если «они выполнят все необходимые условия».

Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только «при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки». Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. «Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам Союза, а также способствует его безопасности», - говорится в стратегии Еврокомиссии. К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.

В интервью DW в ноябре Йоханнес Хан заявил, что дверь в ЕС останется открытой и для Украины, Молдовы и Грузии, однако не сделал никаких прогнозов по срокам. «Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь», - подчеркнул он.
ForUm

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