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С 30 по 31 января розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,1-1 грн/л.  Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информацию «Консалтинговой группы А-95», проводившую собственный ценовой мониторинг рынка.

В среду цены на все виды топлива в сети SOCAR выросли на 0,14 грн/л: бензин А-92 подорожал до 31,99 грн/л, А-95 – до 32,99 грн/л, А-95+ – до 33,99 грн/л, дизельное топливо – до 30,49 грн/л.

На заправках сети Route 20 бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: А-92 вырос до 31,39 грн/л, А-95 – до 32,39 грн/л, А-95+ – до 32,89 грн/т, ДТ – до 29,99 грн/л.

Сети Shell, Marshal и «Катрал» повысили цены на разные виды топлива на 10-31 коп./л.

31 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 коп./л – до 29,63 грн/л и 30,38 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л – до 31,54 грн/л. А ДТ прибавило 1 коп./л и стало стоить 28,21 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 31 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,80 грн/л, А-95 – на 5,80 грн/л, А95+ – на 5,87 грн/л, а ДТ прибавило 6,31 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5,5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте – на 4-5 грн/л.

С 29 по 30 января розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,05-1 грн/л. 
ForUm

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