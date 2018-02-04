Украина заняла 150 место в рейтинге стран мира по уровню экономической свободы и таким образом входит в список стран, определенных как «в основном несвободные».

В рейтинге Heritage Foundation «Индекс экономической свободы» Украина получила 150 место и 51,9 баллов, сообщает 112 Украина.

Общий бал Украина повысила на 3,8 пунктов. Отмечено, что Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателей, в частности, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования. В то же время отмечено, что Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе, а ее средний бал ниже средних мировых и региональных.

Отмечено, что Украина, экономика которой серьезно пошатнулась в результате событий последних лет – аннексии Крыма и войны на Донбассе, достигла значительного прогресса в реформировании, стала более процветающей, демократичной и прозрачной. Однако необходимы дальнейшая борьба с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация, совершенствование законодательства.

Авторы рейтинга экономической свободы отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе - одной из тех, которой граждане доверяют меньше всего. «Судьи в значительной степени рассматриваются как защитники бизнеса и других мощных источников влияния. Коррупция остается серьезной проблемой для Украины, и прогресс идет довольно медленно», - сказано в отчете.

Также среди проблем отмечена налоговая система. «Верхняя ставка индивидуального подоходного налога составляет 20%, а верхняя ставка корпоративного налога составляет 18%. Другие налоги включают в себя добавленную стоимость и налоги на имущество. Общая налоговая нагрузка составляет 35,5% от общего внутреннего дохода. За последние три года государственные расходы составили 42,8% от общего объема производства (ВВП), а бюджетный дефицит составил в среднем 2,6% ВВП. Государственный долг эквивалентен 81,2% ВВП», - отмечают авторы отчета.

Отмечено, кроме того, что из-за политической нестабильности пробуксовывает деловая активность. Отмечена и необходимость реформирования трудового законодательства. 2У Украины есть хорошо образованная и квалифицированная рабочая сила, но трудовой кодекс устарел и не соблюдается последовательно. Правительство сократило субсидии на энергию и прекращает некоторые специальные налоговые льготы для сельского хозяйства», - говорится в отчете.

Всего в рейтинге представлены обзоры 180 экономик мира и самыми свободными названы Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия, а самыми подавленными – экономики Кубы, Венесуэлы и Северной Кореи.