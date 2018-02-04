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В субботу, 3 февраля, в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от партии «Альтернатива для Германии». Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля, передает РИА Новости.

«Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз», — сказал в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).

Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что «с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем».

 
ForUm

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