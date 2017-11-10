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Российские психиатры довели украинского узника Станислава Клыха до комы.

О состоянии Клыха сообщила активистка и мать другого освобожденного политзаключенного Ольга Афанасьева, сообщает ТСН.

По ее словам, Клых, чье душевное здоровье не выдержало пыток в российской тюрьме, - шесть дней провел в коме. Это произошло после того, как его забрали на лечение в психиатрическую клинику в Магнитогорске и просто нашпиговали лекарствами.

Теперь, говорит Афанасьева, речь идет уже о сохранении жизни 43-летнего политзаключенного.

Как ранее сообщал ForUm, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

По состоянию на 4 сентября 2017 года Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний» России в Магнитогорске.
ForUm

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