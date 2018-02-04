Представители руководства Социалистической партии Украины во главе с ее председателем Петром Устенко представили доказательства, что недавняя перерегистрация этой политической силы в Минюсте была осуществлена ​​с помощью сфальсифицированных документов.

Также он отметил, что руководство партии обратилось в Службу безопасности Украины, НАБУ, к президенту Украины с просьбой оперативно вмешаться в ситуацию. СПУ также обратилась в Министерство юстиции с требованием немедленно отменить изменения, внесенные на основе сфальсифицированных документов.

Лидер Соцпартии Петр Устенко подчеркнул, что произошедшее четко демонстрирует: чтобы получить преимущество в политической борьбе накануне выборов, представители власти (в данном случае – Арсен Аваков, который и стоит за Кивой) готовы использовать любые, даже криминальные методы.