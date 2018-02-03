Херсонской городской суд избрал бывшему «заместителю министра спорта» Крыма меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил заместитель прокурора АР Крым Александр Удовиченко.

«Только что Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему «заместителю министра спорта» в псевдоправительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене», - написал он в Facebook.

Напомним, 2 февраля сотрудники СБУ задержали бывшего «заместителя главы министерства спорта» аннексированного Россией Крыма в пункте пропуска «Каланчак». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, он направлялся на материковую Украину с целью получить заграничный биометрический паспорт.